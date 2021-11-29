Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин стал третьим игроком в истории Национальной хоккейной лиги, которому удалось забросить 10 шайб и отдать 10 результативных передач за один календарный месяц после достижения 36-летнего возраста.

В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (4:2) россиянин забросил свою 749-ю шайбу в лиге. Таким образом, в 14 играх ноября на его счету 10 голов и 12 передач.

До Овечкина это удалось Горди Хоу в декабре 1965 года и Теему Селянне в ноябре 2006-го.

В списке лучших бомбардиров и снайперов лиги Овечкин идёт на вторых местах с 37 очками и 19 голами. Опережает его только Леон Драйзатль из «Эдмонтона» — 40 очков и 20 шайб.