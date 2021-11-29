Российский теннисист Даниил Медведев высказался о предстоящем четвертьфинале Кубка Дэвиса со Швецией. Матч состоится в четверг, 2 декабря.

Медведев заявил, что обе сборные привыкли играть в таких условиях. Теннисист не считает, что какая-то команда окажется в более выгодном положении.

«Впереди много выходных. У них был на один выходной больше, но у нас их тоже много, так что это не имеет значения. Видел некоторые их матчи. Они хорошо играют», – цитирует Медведева пресс-служба Кубка Дэвиса.

Российский теннисист понимает, что матч будет непростым. Медведев считает сборную Россию фаворитами, но заявил, что в спорте это ничего не значит. Даниил и его команда должны показать свой лучший теннис, чтобы выйти в полуфинал турнира.