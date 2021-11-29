Российский лыжник Сергей Устюгов рассказал, что его жена Елена ждет второго ребенка. Об этом спортсмен сообщил журналистам из Норвегии после гонки на Кубке мира в финской Руке.

«Вообще, это был секрет, но да. Я знаю, кто это рассказал», – цитирует Устюгова TV2.

Первой эту новость сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе. У Устюгова уже есть дочка Кира. Ей почти два года.

Сергей Устюгов занял второе место в гонке преследования на первом этапе Кубка мира в финской Руке. Он уступил Александру Большунову несколько секунд на финише.

Напомним, часть иностранных спортсменов снялась с пасьюта из-за сильного мороза. В их числе был главный соперник российских лыжников – Йоханнес Клэбо.