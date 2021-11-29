Российская биатлонистка Кристина Резцова разместила в своем Instagram фото после завершения первого этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде.

«Думаю, уже можно выставить фоточку с первого этапа Кубка мира. Эстерсунд неплохо встретил. Работаем дальше. Это только начало», – подписала пост Резцова.

Кристина Резцова заняла 33-е место в спринте на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде. Она проиграла лидеру – Ханне Эберг, 1:36.9 минуты и допустила два промаха на огневых рубежах.

В спринте Резцова стала восьмой. Она проиграла 2:27.7 минуты и допустила один промах. Лучшей из россиян в гонке стала Ульяна Нигматуллина (Кайшева). Она заняла пятое место.

Следующий этап Кубка мира пройдет со 2 по 5 декабря в шведском Эстерсунде.