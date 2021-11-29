Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин высказался о предстоящем выступлении за сборную России на Олимпийских играх в Пекине.

«В октябре встречался с Алексеем Жамновым, Ильей Ковальчуком и Сергеем Гончаром. Донесли, что играть нужно не за себя, а за родину», – цитирует Панарина РИА Новости Спорт.

Артемий добавил, что каждый игрок в сборной России должен выполнять свою работу на сто процентов. Ни один хоккеист не должен думать об индивидуальной статистике в ущерб интересам национальной команды.

Панарин добавил, что победа на Олимпийских играх – мечта каждого хоккеиста. Он пока старается меньше думать об играх в Пекине. Не хочет перегореть перед важным турниром.

На групповом этапе олимпийского хоккейного турнира сборная России сыграет с Чехией, Швейцарией и Данией. Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.