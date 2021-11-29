Перформанс фанатов ЦСКА: плакаты со всеми 490 матчами Игоря Акинфеева в РПЛ. Фото ЦСКА

Перформанс фанатов ЦСКА: плакаты со всеми 490 матчами Игоря Акинфеева в РПЛ. Фото ЦСКА

Адвокат Вячеслав Барик высказался о ситуации с массовым задержанием фанатом ЦСКА после матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:2).

Напомним, после встречи фанатов красно-синих несколько часов не выпускали с трибуны, а затем начали задерживать. В качестве вероятной причины таких действий полиции называется использование пиротехники в концовке матча.

«Едва ли 408 человек могли быть к этому причастны. Это выглядит сомнительно. Может, это стоит толковать как некий урок для фанатов, который полиция решила продемонстрировать, чтобы те не нарушали правила», – заявил Барик «Спорт-экспрессу».

Адвокат добавил, что невиновных должны отпустить после объяснений. Их показания будут проверены просмотров видеозаписей. Идентифицировать виновных не составит труда.