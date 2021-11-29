В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги петербургский СКА примет череповецкую «Северсталь». Встреча состоится сегодня, 29 ноября. Начало – в 19:30 по московскому времени.

Прямая трансляция матча доступна на сайте ХК СКА по ссылке.

СКА занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. Команда Валерия Брагина отстает от лидера – «Йокерита», на 5 очков. Причина вылета из топ-3 – шесть поражений подряд.

СКА проиграл «Металлургу» (2:3 Б), «Спартаку» (1:2 ОТ), дважды ЦСКА (4:0 и 3:1), «Локомотиву» (1:3), «Сибири» (1:2). Однако петербуржцы смогли прервать неудачную серию и 23 ноября разгромили «Нефтехимик» (2:8), а затем 25 ноября обыграли «Ак Барс» в овертайме (3:4 ОТ).

«Северсталь» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. Команда из Череповца набрала 44 очка в 32 матчах. «Северсталь» выиграла три последних матча – у «Витязя» (1:2 Б), ЦСКА (3:0) и «Торпедо» (3:1).

В случае победы ХК СКА попадет в топ-3 Западной конференции. Команда из Санкт-Петербурга обойдет «Северсталь» и московское «Динамо».