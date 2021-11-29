Юрист Андрей Князев прокомментировал задержание свыше 400 фанатов ЦСКА после матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:2).

Князев заявил «Чемпионату», что массовая ответственность в России запрещена. Полицейские должны были выявлять подозреваемых на месте. Задержание более 400 болельщиков свидетельствует о непрофессионализме представителей органов правопорядка. Их действиям должна быть дана правовая оценка.

«За зажигание файеров грозит административное правонарушение – хулиганство. До 10-15 суток административного ареста или штраф. Самое большое наказание – 15 суток», – заявил Князев.

Напомним, после матча между ЦСКА и «Зенитом» полиция продержала болельщиков армейцев на трибуне более 2 часов, а затем начались массовые задержания. В участок увезли более 400 человек. В качестве вероятной причины задержания называется использование пиротехники.