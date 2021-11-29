Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Петтер Нортуг высказался о готовности к сезону двукратного чемпиона мира из России Сергея Устюгова.

Нортуг заявил, что победа Большунова в гонке преследования на первом этапе Кубка мира в финской Руке не стала для многих сюрпризом. Петтер обратил внимание на второе место Устюгова. Норвежский лыжник заявил, что Сергей выглядит очень мощно с первых стартов в Муонио.

«Плохие новости для соперников, но я вижу, что Устюгов вернулся», – заявил Нортуг TV2.

Норвежский лыжник напомнил, как на чемпионате мира 2017 года в Лахти, Устюгов завоевал две золотые и три серебряные медали. Нортуг считает, что если Сергей сможет приблизиться к своему тогдашнему уровню, то норвежцам стоит опасаться его на Олимпийских играх.