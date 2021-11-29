За последние сутки в России выявлено 33 860 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Из них 2562 – без клинических проявлений.

Нарастающим итогом с начала пандемии в стране зарегистрировано 9 604 233 случая.

За прошедшие сутки по выздоровлению выписаны 17 700 человек. Из них 3703 – в Москове, 1623 – в Московской области, 1474 – в Челябинской области.

С начала пандемии от пандемии вылечились 8 295 811 человек.

За последние сутки подтверждено 1209 смертей. С начала пандемии с коронавирусом не справились 273 964 человека.

Роспотребнадзор сообщает, что за весь период специалисты провели более 224,5 млн лабораторных исследований. Из них 450 тысяч – за последние сутки. Медики продолжают наблюдать за состоянием 1 785 055 человек.