Сборная России сыграет с национальной командой Исландии в квалификационном матче чемпионата мира – 2023 сегодня, 29 ноября. Начало встречи – в 20:00 по московскому времени.

Прямая трансляция матча доступна на сайте Sportbox.ru.

Уже известен состав сборной России на матч с Исландией. В защите сыграют Вячеслав Зайцев, Артем Комолов, Дмитрий Кулагин, Иван Стребков и Александр Хоменко. В нападении – Антон Астапкович, Сергей Торопов, Андрей Зубков, Семен Антонов и Станислав Ильницкий. Центровыми будут Александр Ганькевич и Владимир Ивлев.

Сборная России выиграла свой первый матч с новым тренером во главе. Национальная команда, под руководством Зорана Лукича, обыграла Италию со счетом 92:78. Перед встречей итальянцы считались фаворитами.

С начала года Исландия одержала пять побед и потерпела три поражения. В последнем матче исландцы обыграли сборную Голландии.