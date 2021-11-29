Кубок мира по баскетболу. Сборная России - сборная Польши. Фото: FIBA

Кубок мира по баскетболу. Сборная России - сборная Польши. Фото: FIBA

Сборные России и Исландии начали матч в рамках отборочного турнира чемпионата мира – 2023. Стартовый сигнал прозвучал в 20:00 по московскому времени.

В составе сборной России в защите сыграют Вячеслав Зайцев, Артем Комолов, Дмитрий Кулагин, Иван Стребков и Александр Хоменко. Центровые – Александр Ганькевич и Владимир Ивлев, форварды – Антон Астапкович, Сергей Торопов, Андрей Зубков, Семен Антонов и Станислав Ильницкий.

Первый матч квалификации ЧМ-2023 сборная России выиграла у Италии (92:78). Перед встречей фаворитами считались итальянцы.

Исландия также одержала победу в первой встрече. В последнем матче исландцы обыграли сборную Голландии.

Прямая трансляция матча доступна на сайте Sportbox.ru.