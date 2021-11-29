Премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил о закрытии границ для иностранцев с 30 ноября. Так руководство страны отреагировало на появление и распространение нового штамма коронавируса. Информацию сообщает Tokyo-sports.

Чиновник заявил, что закрытие границ носит временный характер. Пока не уточняется, когда ограничения будут сняты.

В японской Осаке с 9 по 12 декабря должен пройти финал Гран-при по фигурному катанию. Пока судьба турнира неизвестна.

На данный момент в финал от сборной России прошли Камила Валиева, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых и Алена Косторная у женщин, Михаил Коляда у мужчин, Мишина/Галлямов, Тарасова/Морозов, Бойкова/Козловский и Павлюченко/Ходыкин в соревнованиях спортивных пар. В танцах на льду Россию представят Синицина/Кацалапов.