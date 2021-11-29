Президент Всероссийской Федерации художественной гимнастики (ВФХГ), главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова прокомментировала назначение в национальную команду Ирины Вигдорчик. Ранее специалист возглавляла сборную Израиля.

«Все очень просто, мы не в первый раз приглашаем авторитетных иностранных специалистов. Что касается Вигдорчик, то мы сейчас определяемся, в каком направлении будем сотрудничать с этим тренером», – заявила Винер-Усманова ТАСС.

Президент ВФГХ добавила, что, скорее всего, Вигдорчик будет работать с командой, выступающей в групповых упражнениях.

Прошлый тренер команды прекратила работу в сборной России. Винер-Усманова рассказала, что Вигдорчик – бывшая москвичка. Она отлично говорит по-русски и сама выразила желание приехать в Россию.