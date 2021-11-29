Обладателя «Золотого мяча» — приза лучшему игроку мира по версии France Football — назовут в понедельник, 29 ноября. В данный момент за звание борются 30 игроков, основные фавориты — форвард «Баварии» Роберт Левандовски и нападающий «ПСЖ» Лионель Месси.

В прошлом году из-за коронавирусной инфекции французское издание впервые за всю историю не проводило вручение приза, хотя заслуженный «Золотой мяч» должен был достаться победителю Лиги чемпионов 2019/20, забившему свыше 50 голов за сезон, Роберту Левандовски.

Главные фавориты

Фанаты считают, что справедливо было бы в этом году отдать награду поляку, тем самым не только подчеркнуть его достижения за год, но и вернуть долг за прошлый сезон. Однако в этот раз не все так просто: главным соперником Левандовски сейчас является Лионель Месси.

Аргентинец в 2021 году успел выиграть первый серьезный трофей в составе национальной сборной — Кубок Южной Америки. Но уже сегодня Месси может достаться седьмой в его карьере «Золотой мяч».

В топ-10, кроме Левандовски и Месси, входят еще несколько футболистов, которые успели проявить себя в уходящем году: Жоржиньо — «Челси», Рияд Марез «Манчестер Сити», Н’Голо Канте «Челси», Эрлинг Холанн «Боруссия Дортмунд», Леонардо Бонуччи «Ювентус», Мэйсон Маунт «Челси», Гарри Кейн «Тоттенхэм», Джанлуиджи Доннарумма «Милан»/«ПСЖ».

Что говорят букмекеры

Букмекеры в основном ставят на Левандовски, коэффициент на победу польского нападающего — 1,45. Месси отстает от соперника, аналитики дают коэффициент 2,10 на победу аргентинского форварда. Объясняется такая расстановка коэффициентов очень просто: Лео еще не успел полностью раскрыться в «ПСЖ».

На третьей строке фаворитов располагается Жоржиньо: шансы на выигрыш действующего победителя Лиги чемпионов и чемпионата Европы намного меньше — коэффициент 20,0. В топ-30 претендентов на получение «Золотого мяча» также входит и любимец девушек Криштиану Роналду. Вот только эксперты не верят, что нападающий сможет забрать себе трофей — коэффициент на португальца составляет 50,0.

Напомним, церемония вручения награды будет проходить сегодня, 29 ноября, в парижском театре Шатле. Начать торжество планируется в 22:30 (по московскому времени).