Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев высказался о решении СБР отправить Матвея Елисеева и Евгения Гараничева на Кубок IBU после первого этапа Кубка мира в Эстерсунде.

«Исключить Елисеева и Гараничева и взять на их место Томшина и Поварницына – справедливое решение. Правда, все это надо было сделать раньше», – заявил Драчев «Чемпионату».

Экс-президент СБР добавил, что решение было принято под давлением общественности. Драчев считает, что неверно был произведен отбор спортсменов на Кубок мира.

Драчев заявил, что нужно выгнать Елисеева и Гараничева из сборной, но в данный момент невозможно вызвать других спортсменов на Кубок IBU. Чиновники просто не успеют сделать им разрешение на оружие и визы.