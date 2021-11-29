Бывший главный тренер сборной России и «Спартака» Олег Романцев поведал детали разговора с Валерием Карпиным, после которого специалист решил остаться на посту наставника национальной команды.

«Сказал Карпину то, что говорил всегда в «Спартаке» – не сдаваться ни при каких обстоятельствах и идти дальше!» – заявил Романцев в интервью «Спорт-эспрессу».

Экс-главный тренер сборной считает, что к поражению от Хорватии (1:0) привели не ошибки в подготовке. На тот момент соперник оказался сильнее. Именно поэтому хорваты могли атаковать даже на залитом дождем газоне. К тому же, они были замотивированы на победу. А сборная России не смогла приспособиться к плохому покрытию, так как футболистам не хватило навыков.