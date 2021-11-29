Сегодня, 29 ноября, состоится церемония вручения «Золотого мяча»-2021. В преддверии мероприятия NVsport рассказывает о его главных подробностях.

Что такое «Золотой мяч»?

Данная награда вручается лучшему футболисту календарного года, начиная с 1956 года. «Золотой мяч» считается самым престижным индивидуальным призом в футболе. Учредило его французское издание France Football. Обладатель «Золотого мяча» определяется голосованием журналистов Европы, включая представителей России.

За всю историю награду получали три советских футболиста: Лев Яшин (1963), Олег Блохин (1975) и Игорь Беланов (1986). В 2004 году приз получил уроженец СССР украинец Андрей Шевченко.

Кто претендует на «Золотой мяч»?

В список претендентов на награду по итогам 2021 года вошли 30 футболистов: Рияд Махрез, Н’Голо Канте, Эрлинг Холанн, Леонардо Бонччи, Мэйсон Маунт, Харри Кейн, Джанлуиджи Доннарумма, Карим Бензема, Рахим Стерлинг, Николо Барелла, Лионель Месси, Бруну Фернандеш, Педри, Лука Модрич, Джорджо Кьеллини, Кевин де Брейне, Неймар, Рубен Диаш, Лаутаро Мартинес, Роберт Левандовски, Жоржиньо, Мохамед Салах, Сесар Аспиликуэта, Криштиану Роналду, Жерар Морено, Фил Фоден, Килиан Мбаппе, Луис Суарес.

Из них двое уже становились обладателями «Золотого мяча»: Лионель Месси завоёвывал награду шесть раз, Криштиану Роналду – пять. Помимо них, за всю историю никто не брал приз больше трёх раз.

Кто выиграет «Золотой мяч»?

Теоретически награду может выиграть любой из 30 футболистов, но де-факто борьба развернулась между двумя игроками: нападающим «Баварии» и сборной Польши Робертом Левандовски и капитаном сборной Аргентины Лионелем Месси, который перешёл летом из «Барселоны» в «ПСЖ».

Фаворит у букмекеров за последний месяц менялся неоднократно. По последним данным главным претендентом всё же остаётся аргентинец. На его победу дают коэффициент порядка 1,72. Шансы Левандовски же оцениваются в 2,40-3,00.

В конце октября в сети появился скриншот якобы итогов голосования, на котором видно, что победу одержал Левандовски. Впрочем, подтверждения правдивости этого скрина нет.

За последнего говорят его высокая результативность (41 гол в бундеслиге) и трофеи с «Баварией». Главным козырем Месси стала победа на Кубке Америки со сборной Аргентины. Это первый трофей для форварда в составе национальной команды.

Против Левандовски может сыграть провал сборной Польши — на Евро-2020 команда не вышла из группы. Против Месси говорят неудачи «Барселоны» (с другой стороны, команда взяла Кубок Испании) и слабая игра после перехода в «ПСЖ» (всего один гол за семь матчей в Лиге 1).

Месси может стать семикратным обладателем «Золотого мяча», для Левандовски этот приз станет первым в карьере.

Когда и где пройдёт церемония?

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдёт в Париже в «Театре дю Шатле» в понедельник, 29 ноября. Начало – в 22:30 по московскому времени.

Где посмотреть церемонию вручения вручения «Золотого мяча»?

Церемонию в прямом эфире покажет федеральный телеканал «Матч ТВ».

Кто выиграл «Золотой мяч» в прошлом году?

В 2020 году впервые за всю историю «Золотой мяч» не вручался. Журнал France Football посчитал, что победителя невозможно определить из-за пандемии коронавируса, поскольку некоторые чемпионаты закончились досрочно, а другие были доиграны в ограниченных условиях. В 2019 году приз взял Лионель Месси. В 2018 году награду выиграл хорват Лука Модрич, и это единственный случай, начиная с 2008 года, когда приз получил не Месси и не Роналду.