Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о ситуации с массовым задержанием фанатов после матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:2).

«Это очень сложно комментировать, потому что сейчас у полиции очень широкие права. Думаю, они скажут, что имели право на это задержание. Наверное, это было сделано специально», – заявила Смородская в интервью «Спорт-экспрессу».

Напомним, фанатов ЦСКА несколько часов после финального свистка не выпускали с трибуны, а потом начали задерживать. Причиной такого жесткого обращения полиции с болельщиками называют использование пиротехники в концовке матча. Задержано более 400 человек. Среди них есть подростки.

ЦСКА проиграл матч 16-го тура РПЛ «Зениту». Первый гол забил Клаудиньо на 34-й минуте матча. В дополнительное время окончательный счет установил Андрей Мостовой с передачи Артема Дзюбы.