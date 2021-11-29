Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о состоянии своего здоровья. Летом он переболел коронавирусом.

«Мое здоровье? Да все хорошо, все нормально», – цитирует Федуна «Спорт-экспресс».

В начале октября в Telegram-каналах появилась информация о том, что владелец «Спартака» лечится в Германии. Он испытывает проблемы с сердцем после перенесенного коронавируса.

По информации источников, кардиологи запретили Леониду Федуну посещать матчи «Спартака», учитывая ухудшение работы сердечно-сосудистой системы.

Глава пресс-службы «Спартака» подтвердил, что Федун летал в Германию для лечения.

Леонид Федун приобрел контрольный пакет акций «Спартака» в 2004 году.

«Спартак» идет на десятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 19 очков в 15 матчах.