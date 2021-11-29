Бывшая первая ракетка мира, 18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мартина Навратилова высказалась о ситуации с пропавшей теннисисткой Пэн Шуай.

«Пэн Шуай не свободна женщина. Это нам известно. Сейчас она, похоже, в безопасности, но не свободна. Стыд…», – написана Навратилова в «твиттере».

Чемпионка двух турниров «Большого шлема» в парном разряде из Китая перестала выходить на связь после того, как в социальных сетях рассказала о домогательствах со стороны бывшего вице-премьера страны Чжана Гаоли. Спортсменка пропала на полторы недели.

17 ноября Пэн Шуай опровергла свои слова руководству WTA. Общественность с недоверием отнеслась к заявлению теннисистки. Позже в сети появились новые фото спортсменки, затем с ней в режиме видеоконференции поговорил президент МОК Томас Бах. Он заявил, что Шуай находится в безопасности.