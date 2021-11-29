Пресс-служба ЦСКА в своем Telegram-канале разместила заявление, связанное с задержаниями фанатов после матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:2). Армейцы предложили помощь задержанным фанатам.

«Уважаемые болельщики! Сообщаем порядок получения бесплатной юридической консультации для болельщиков, которые были задержаны правоохранительными органами после матча ПФК ЦСКА – «Зенит», – говорится в тексте сообщения.

В Telegram-канале клуб опубликовал номер и почту, по которым можно обратиться за помощью.

Ранее источник в МВД сообщил, что после матча с «Зенитом» полицейские составили 51 протокол о правонарушениях.

Вчера, 28 ноября, полиция задержала 400 человек после матча между ЦСКА и «Зенитом». Вероятной причиной задержания стало использование пиротехники.