В минувший уикэнд в финской Руке состоялся первый этап Кубка мира по лыжным гонкам. И главными его героями стала мужская сборная России. Наши лыжники выиграли две гонки из трёх, а всего завоевали шесть наград. NVsport оценивает блистательный старт российской команды в олимпийском сезоне и рассказывает о его опасностях.

Открывали этап женский и мужской спринт. И у мужчин с ходу произошла громкая сенсация под российским триколором. Когда свой четвертьфинальный забег провалил Александр Большунов, казалось, победитель гонки уже известен. Йоханнес Клебо давно уже разрывает всех на короткой дистанции, и даже наш лидер не может с ним сравняться.

Финальный забег поначалу складывался по норвежскому сценарию. Клебо обогнал всех на середине дистанции и вышел на коронный участок – гору. И внезапно его в его собственной вотчине обходит какой-то 22-летний русский парень.

Александра Терентьева не очень хорошо знали даже в нашей стране. Он хорошо выглядел на молодёжном уровне, но на Кубках мира раньше не блистал. А тут подиум и сразу же золотой. Сложно представить, что творилось на душе у прославленного лидера мировых лыж, когда его обгоняет неизвестный выскочка, да ещё и из страны-раздражителя.

Почин Терентьева на следующий день поддержали Алексей Червоткин и Александр Большунов. 15-километровая «разделка» осталась за финном Ииво Нисканеном, но зато вслед за ним расположились двое наших лыжников. Большунов реабилитировался за провал в эстафете и доказал свой особенный статус. Как вы наверняка помните, Большунову федерация подарила билет на Олимпиаду вне зависимости от его выступлений в сезоне. В борьбе за бронзу наш лидер обошел бронзового призёра спринта Эрика Вальнеса и оставил Норвегию без подиума. Вообще в топ-8 вошли целых пять российских лыжников. Тяжело вспомнить, когда такое было в последний раз. Последний «Тур де Ски» не в счёт – он прошёл без испугавшихся коронавируса норвежцев.

Перед пасьютом в Руке норвежцы, кстати, снова испугались. На этот раз – мороза. В отсутствие главных конкурентов россияне играючи выиграли гонку, заняв первые четыре места. Первая победа в сезоне пришла к Большунову. Сергей Устюгов и Артём Мальцев взяли серебро и бронзу. Всего в топ-8 на этот раз было аж шесть россиян.

Йоханнес Клебо, отвечая на критику, намекнул, мол, может, холода мы и испугались, но посмотрим, что на Олимпиаде будет. И, справедливости ради, он озвучил опасения многих наших экспертов.

Сейчас сборная России на пике формы. Но главные старты сезона будут не в Руке и не через неделю в Лиллехаммере, а в феврале в Пекине. Не форсировали ли тренеры подготовку? Не слишком ли рано «побежали» наши ребята? Не случится ли в Пекине спад?

Опасения такие имеют право на существование, но нужно понимать: до февраля ещё три месяца. И у сборной полно времени, чтобы форма пошла на спад, а затем снова вышла на пик. Олимпийские игры зачастую – соревнование даже не умений, а нервов и психологии. И гораздо приятнее будет подойти к Пекину с несколькими победами в Кубке мира, а не с серией провалов и ощущением, что Игры – наш последний шанс.

Как часто за последние годы мы видели подобную картину в биатлоне. Наши спортсмены проваливают одну гонку за другой, а от тренеров и биатлонистов слышны знакомые мантры: «Мы готовимся выйти на пик формы к Олимпиаде/чемпионату мира». А в результате наступал чемпионат мира, и медали снова брали те, кто удачно выступал по ходу сезона. Почему-то им не надо было полгода выходить на пик формы, чтобы не опозориться на главном старте. Так что лучше уж порадоваться за наших лыжников, а не смотреть в очередной раз, как биатлонисты «выходят на пик формы», стартуя со сломанной винтовкой и забывая лыжные палки.