Юниорская сборная России по биатлону может пропустить первые этапы юниорского Кубка IBU. У команды проблемы с финансированием. Информацию сообщает Metaraitings со ссылкой на источник в сборной.

Участие российских биатлонистов в международных соревнованиях финансирует Министерство спорта. Однако спортсмены могут пропустить первые старты юниорского Кубка IBU из-за недостатка денежных средств. Ситуация должна разрешиться в ближайшие дни, так как старт соревнований намечен на 10 декабря.

Кроме того, юниорская команда может пропустить чемпионат мира в Солт-Лейк-Сити (США). Большая часть российских биатлонистов вакцинирована «Спутником V». Препарат не признан Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Власти США пускают в страну только тех, кто был привит признанными ВОЗ вакцинами.