Прозвучала стартовая сирена в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и «Северсталью».

Прямая трансляция доступна на сайте ХК СКА по ссылке.

В случае победы, СКА вернется в топ-3 Западной конференции. Сейчас команда из Санкт-Петербурга располагается на пятой строчке турнирной таблицы. Лидирует «Йокерит».

ХК СКА потерпел шесть поражений подряд в восьми последних матчах. Подопечные Валерия Брагина проиграли «Металлургу», «Спартаку», дважды ЦСКА, «Локомотиву» и «Сибири», но смогли собраться и в двух последних матчах набрали 4 очка. СКА разгромил «Нефтехимик» (2:8) и обыграл «Ак Барс» (3:4 ОТ).

«Северсталь» идет на четвертом месте в турнирной таблице Западной конференции. Команда из Череповца выиграла три последних матча: у «Витязя» (1:2 Б), ЦСКА (3:0) и «Торпедо» (3:1).