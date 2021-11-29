Сегодня, 30 ноября, состоится четвёртая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам между норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Яном Непомнящим. После трёх сыгранных партий счёт ничейный: 1,5:1,5. Соперники трижды сыграли друг с другом вничью.

В первой партии Непомнящий играл белыми, был разыгран закрытый вариант испанской партии. Ничья была объявлена на 45-м ходу.

Во второй партии соперники разыграли каталонское начало, белые были уже у Карлсена. На этот раз ничья была объявлена на 58-м ходу.

Во время своей второй игры белыми Непомнящий снова предпочёл испанскую партию, на этот раз ничья была зафиксирована на 41-м ходу.

Партии состоялись 26-28 ноября, 29 ноября соперники отдыхали.

Карлсен и Непомнящий разыграют 14 партий по правилам классических шахмат. Победителю нужно набрать 7,5 очка. В случае ничьей (7:7) будет назначен тай-брейк: четыре партии в быстрые шахматы (25 минут на партию, с добавлением 10 секунд за ход).

В случае равенства на тай-брейке, будет сыгран блиц – 5 минут на партию с добавлением 3 секунд за ход.

Если и он завершится вничью, то соперникам предстоит армагеддон: 5 минут на партию у белых, 4 – у чёрных, но последних устроит и ничья.

Магнус Карлсен — действующий чемпион мира. Он завоевал титул в 2013 году, после чего успешно защищал его в 2014 (против Вишванатана Ананда), 2016 (против Сергея Карякина) и 2018 (против Фабиано Каруаны) году. Новый матч за титул чемпиона мира должен был состояться в 2020 году, но был перенесён из-за пандемии коронавируса.

Непомнящий — победитель турнира претендентов, прошедшего в 2020-2021 году в Екатеринбурге.