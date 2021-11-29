Вратарь «Юргордена» Александр Васютин пропустил матч 29-го тура чемпионата Швеции против «Варберга» из-за последствий операции. Российский голкипер из-за травмы колена не играл полгода — с мая по октябрь. Как пояснил врач Калле Баррлинг на официальном сайте клуба, перед игрой против «Варберга» Васютин испытывал мышечную усталость из-за долгого восстановления после операции.

В отсутствие Васютина «Юргорден» проиграл дома середняку чемпионата Швеции со счётом 2:3 и лишился теоретических шансов на чемпионство, а также может пролететь мимо еврокубков.

Чемпионство с большой вероятностью выиграет «Мальмё», теоретически его могут обойти АИК и «Эльфсборг». Ситуация в таблице следующая:

1. «Мальмё» — 58 очков (29 матчей)

2. «Юргорден» — 54 очка (29 матчей)

3. АИК — 53 очка (28 матчей)

4. «Эльфсборг» — 52 очка (28 матчей)

Васютин перешёл из «Зенита» в «Юргорден» на правах аренды в начале 2021 года, пропустил только пять голов в десяти играх и сделал шесть «сухарей».