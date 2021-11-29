«Локомотив» подтвердил уход Ральфа Рангника с поста руководителя по спорту и развитию. Немецкий специалист занял эту должность летом этого года, а сегодня возобновил тренерскую карьеру и был назначен исполняющим обязанности наставника «Манчестер Юнайтед».

«Современная европейская система футбольной подготовки, которую внедрил в «Локомотиве» Рангник, не завязана на персоналиях и продолжит работать после его ухода, — говорится на официальном сайте «Локомотива». — Клуб будет развиваться в соответствии с озвученной долгосрочной стратегией».

В «Локо» отметили, что Рангник набрал на ключевые должности опытных профессионалов, и клуб продолжит «последовательно двигаться в выбранном направлении». Приоритетом стратегии железнодорожники назвали развитие молодых футболистов.