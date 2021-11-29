Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган рассказал, когда спортсмены прибудут в Японию для участия в финале Гран-при в Осаке.

«Наши фигуристы прилетят в Осаку 6 декабря», – цитирует Когана ТАСС.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что страна с 30 ноября закроет свои границы для иностранцев. Это связано с тем, что в мире распространяется новый штамм коронавируса.

Планируется, финальная часть Гран-при по фигурному катанию пройдет в японской Осаке с 9 по 12 декабря.

В женском одиночном катании Россию представят Камила Валиева, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых и Алена Косторная. У мужчин – Михаил Коляда.

В парном катании от сборной России выступят Мишина/Галлямов, Бойкова/Козловский, Тарасова/ Морозов, Павлюченко/Ходыкин.

В танцах на льду выступят Синицина/Кацалапов.