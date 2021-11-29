Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков прокомментировал ситуацию с закрытием Японией государственных границ. Сегодня премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил, что границы будут закрыты с 30 ноября из-за роста случаев заражения коронавирусом. С 9 по 12 декабря в Японии должен пройти финал «Гран-при» по фигурному катанию.

«Может ли закрытие границ в Японии повлиять на участие наших фигуристов? Не знаю, — цитирует Sport24 Горшкова. — У нас такой информации нет. Угрозы участия нет? Пока ничего не могу сказать».

На данный момент в финал «Гран-при» отобрались пять россиянок-одиночниц: Камила Валиева, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых и Алёна Косторная. Также участие себе обеспечили спортивные пары Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский и Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, танцоры Виктория Синицина/Никита Кацалапов и одиночник Михаил Коляда.