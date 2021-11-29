Президент России Владимир Путин на зимней Универсиаде в Красноярске. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на зимней Универсиаде в Красноярске. Фото: kremlin.ru

Организаторы зимней Универсиады 2021 года решили отменить турнир из-за появления нового штамма коронавируса «омикрон». Информацию сообщает Inside the Game.

Власти Люцерна и FISU приняли такое решение из-за повышенной опасности нового штамма вируса.

Решение связано с введением властями Швейцарии обязательного 10-дневного карантина для приезжающих из стран Африки.

Сегодня, 29 ноября, Российский студенческий спортивный союз сообщал, что никаких преград для въезда национальной команды в Швейцарию нет. Организаторы зимней Универсиады одобрили вакцины, которыми привиты российские спортсмены.

Универсиада – 2021 должна была пройти в швейцарском Люцерне с 11 по 21 декабря. Изначально турнир был запланирован на январь текущего года, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.

Ранее на 2022 год перенесли летнюю Универсиаду в китайском Чэнду. Причина та же – пандемия коронавируса.