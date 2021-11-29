Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о решении союза биатлонистов России отправить Матвея Елисеева и Евгения Гараничева на Кубок IBU после провального выступления на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

«Эта ротация напрашивалась после еще после первых стартов. Евгений Гараничев и Матвей Елисеев отпрвляются в расположение команды «Б», которая выступает в борьбе за Кубок IBU», – сказал Губерниев в сообщении в своего телеграм-канале.

Комментатор добавил, что появление Александра Поварницына и Василия Томшина в сборной России на КМ ожидаемо. Оба спортсмена хорошо показали себя на контрольных стартах перед зимним сезоном. Томшин, к тому же, завоевал две медали на Кубке IBU в эти выходные.

Губерниев рад, что тренеры не стали менять состав женской команды. Там вопросы по первому этапе Кубка мира есть только к Ирине Казакевич, но комментатор уверен, что она еще покажет себя.

Второй этап Кубка мира по биатлону пройдет с 2 по 5 декабря.