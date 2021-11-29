Российские фигуристки из группы Этери Тутберидзе Анна Щербакова, Камила Валиева, Алена Косторная и Майя Хромых примут участие в съемках выпуска телевизионного шоу «Вечерний Ургант».

Спортсменки появятся вместе на записи 1 декабря, сообщает команда проекта на официальной странице в Instagram. Анонс об их участии в программе появился в социальной сети сегодня, 29 ноября.

Также известно, что на день позже в гости к Ивану Урганту придет заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Анна Щербакова и Алена Косторная ранее уже появлялись в шоу, тогда они приходили после победного чемпионата России-2019 вместе с Александрой Трусовой.