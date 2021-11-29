Сегодня, 19 ноября, состоится матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги. «Уфа» примет «Спартак». Матч начнется в 17:00 по московскому времени.

В составе «Уфы» выйдут Беленов, Никитин, Журавлев, Йокич, Ботака-Иобома, Кротов, Камилов, Фищенко, Урунов, Касинтура и Агаларов.

У команды из Башкирии травмированы Бауэр, Дамалетдинов и Табидзе,

За «Спартак» сыграют Селихов, Жиго, Джикия, Кофрие, Аиртон, Ломовицкий, Литвинов, Умяров, Промес, Ларссон и Соболев.

В команде Руя Витории много травмированных: Зелимхан Бакаев получил мышечное повреждение, Роман Зобнин повредил игроножную мышцу, У Маслова травмировано сухожилие, Игнатов получил травму ноги, а Понсе восстанавливается от повреждения колена.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

«Спартак» занимает десятую строчку турнирной таблицы РПЛ, «Уфа» идет на двенадцатом месте.