Спортивный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал замену бразильского футболиста «Зенита» Клаудиньо в матче против ЦСКА в 16-м туре Российской Премьер-лиге. Эксперт сравнил игрока с Месси и Роналду.

Во встрече 28 ноября на домашнем поле москвичей игрок петербургского клуба забил на 34-й минуте. Поле он покинул на 74-й минуте, вместо него вышел Александр Ерохин.

«Понимаете, бразилец для «Зенита» – как Месси или Роналду. Он однозначно самый техничный.

Разве могут снять Месси с игры при счете 1:0? Даже не знаю, чем руководствовался тренерский штаб «Зенита», – цитирует Орлова «СЭ».

Специалист отметил, что после выхода на газон Ерохина сине-бело-голубые начали только отбиваться.

Напомним, матч завершился победой «Зенита» со счетом 2:0. Команда Сергея Семака продолжила лидировать в таблице РПЛ.