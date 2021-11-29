Объединение активных болельщиков ЦСКА «Люди в черном» выступило с заявлением по поводу задержаний после матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:2).

Болельщики заявили, что курс на выживание фанатов со стадионов выбран достаточно давно. Их не удивляет новый виток репрессий.

Фанаты шокированы «выстрелом в спину» от собственного клуба после яркого пиротехнического шоу, которые нравятся одному из руководителей ЦСКА. «Люди в черном» заявили, что во время поджога файеров не пострадал ни один человек, а зрители на стадионе и у экранов телевизоров получили удовольствие от пиротехники.

Фанаты считают, что люди, которые должны были обеспечивать безопасность владельцев абонементов, самоустранились и молча наблюдали за произволом силовиков.

«ЦСКА – это мы! Вы – лицемерные трусы и предатели, пытающиеся усидеть на двух стульях и не попасть в немилость к власть имущим хозяевам», – говорится в заявлении.

Напомним, вчера, 28 ноября, полиция продержала фанатов на холоде несколько часов после матча между ЦСКА и «Зенитом», а затем 400 человек были задержаны.