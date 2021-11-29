Известный эксперт Леонид Вайсфельд прокомментировал выступление молодых хоккеистов в Континентальной хоккейной лиге.

Вайсфельд назвал Дмитрия Рашевского одним из главных открытий чемпионата. Эксперт считает, что хоккеист сейчас играет очень хорошо. Для того, чтобы не превратиться в обычного рядового игрока, Рашевскому нужно не останавливаться.

Вайсфельд отметил то, что новом главном тренере «Сочи» Андрее Назарове, в команде расцвела молодежь.

«Не назвал бы это сенсацией, скорее, приятная неожиданность. Максим Третьяк впервые выиграл два матча подряд. Мне нравится, как он играет. Просто у него практики немного в силу определенных причин», – заявил Вайсфельд.

«Сочи» идет на десятом месте Западной конференции КХЛ. Команда набрала 32 очка в 34 матчах.