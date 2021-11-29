Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев рассказал о своем отношении к изменениям в составе мужской сборной России по биатлону на Кубке мира. Специалист жестко раскритиковал поведение Матвея Елисеева и Евгения Гараничева.

Ранее Союз биатлонистов России (СБР) сообщил о временном исключении двух спортсменов из основного команды. Теперь они смогут выступить только на Кубке IBU.

«Мне кажется, что замена в мужской команде назрела. Гараничев и Елисеев должны ехать домой. Им даже на Кубке IBU делать нечего с такой готовностью. Елисеева можно отправлять куда угодно только за то, что валит на Каминского. Безнаказанность порождает только больший беспредел», – цитирует Васильева Metaratings.

Эксперт заявил, что команду на второстепенном старте могли бы усилить Максим Цветков и Виктор Плицев, выступающие на Кубке России.

Известно, что освободившиеся места займут Василий Томшин и Александр Поварницын. Первые гонки текущего сезона они провели на Кубке IBU в Идре (Швеция).