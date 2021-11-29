Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра рассказал, как форвард команды Артем Дзюба реагирует на то, что начинает игры на скамейке запасных.

«Дзюба профессионал, он понимает, что очень помогает нам. Как это было в игре с ЦСКА: он вышел и сделал голевую передачу. мы рассчитываем на всех футболистов, которые есть у нас в расположении», – заявил Оливейра «Спорт-экспрессу».

Напомним, Дзюба начал матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА со скамейки запасных. Форвард вышел на поле на 67-й минуте и отметился голевым пасом на Андрея Мостового в концовке встречи.

«Зенит» набрал 36 очков и оторвался от ближайшего преследователя – «Динамо», на 4 очка по итогам 16-го тура Российской Премьер-Лиги. ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице. В активе армейцев 24 очка.