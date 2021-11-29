Бывший российский фигурист Александр Энберт высказался о выступлениях пары Евгения Медведева – Даня Милохин на телевизионном проекте «Ледниковый период». Спортсмен отметил особую работу хореографа дуэта Ильи Авербуха.

Энберт признался, что появление этой пары не стало неожиданностью. По его мнению, Медведева и Милохин идеально подходят друг другу по энергетике и настроению.

«Это прям находка Ильи очень хорошая. Я по-настоящему болею за них, это наши с Агатой фавориты на проекте. Они именно по энергетике, по эмоциям, по идеям подходят друг другу. Мне приятно, что у них все так сложилось», – приводит слова Энберта Чемпионат.

Экс-фигурист добавил, что после знакомства с Милохиным он был в восторге. По его словам, тиктокер оказался веселым и искренним.

Напомним, Энберт завершил спортивную карьеру в феврале 2020 года. Он выступал в парном катании с Натальей Забияко.