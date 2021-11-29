Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер прокомментировал выступления Никиты Мазепина и Мика Шумахера в дебютном сезоне в Формуле-1.

«В начале сезона они чувствовали себя как рыба на суше, хоть и думали, что знают «Ф-1″. Я говорю это не в негативном ключе. Когда попадаешь в новую среду, это нормально, но, полагаю, они сильно повзрослели», – заявил Штайнер GPFans.

Руководитель «Хааса» добавил, что теперь оба пилота меньше думают, они совершают многие действия автоматически.

Штайнер считает, что Мазепин и Шумахер здорово прибавили в работе с инженерами и теперь знают намного больше, чем восемь месяцев назад.

Мик Шумахер занимает 19-е место в турнирной таблице Формулы-1, Никита Мазепин – 20-й. Они не набрали ни одного очка в сезоне – 2021/2022.