Международная футбольная федерация (ФИФА) составила итоговый список претендентов на премию имени Ференца Пушкаша в 2021 году. В этот раз за титул поборются 11 игроков.

Награду получает футболист или футболистка, забившие самый красивый гол сезона.

В лонг лист претендентов вошли следующие спортсмены: Луис Диас («Порту»), Готье Эн («Мец»), Эрик Ламела («Севилья»), Валентино Лазаро («Бенфика»), Рияд Марез («Манчестер Сити»), Сандра Овусу-Анса («Спартак», Субботица), Вангелис Павлидис (АЗ), Даниэль Санчес («Блэкберн»), Патрик Шик («Байер»), Мехди Тареми («Порту»), Кэролайн Вейр («Манчестер Сити»).

Болельщики могут проголосовать за своего фаворита на официальном сайте ФИФА. Выбор можно сделать до 10 декабря. Затем появится список из трех игроков.

В 2020 году лучшим был признан нападающий «Тоттенхэмам Сон-Хын Мин.