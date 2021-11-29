Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев заявил о проблеме с наркотиками в Ингушетии.

«Я считаю, что наркотики – самая большая проблема на данный момент в Ингушетии. У нас там не принято об этом говорить. Типа, сами решим проблемы. Но я вижу, что от года к году все хуже и хуже», – сказал Оздоев в интервью Sports.ru.

Магомед добавил, что появились общественные организации, которые пытаются решить проблему с запрещенными веществами в регионе. Оздоев вспомнил, что в его возрасте такого не было. Он ни разу не пробовал наркотики.

Магомед рассказал, что старается показывать пример молодому поколению и прививает им любовь к спорту, но выйти на улицы и ловить наркоторговцев он не может. Для этого созданы специальные структуры, которые должны работать.

Магомед Оздоев в октябре восстановился от травмы колена. Он вышел на поле на 89-й минуте матча «Зенита» и ЦСКА в рамках 16-го тура РПЛ, но не смог отметиться результативными действиями.