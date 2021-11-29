Спортивный журналист и кандидат в мастера спорта по шахматам Александр Кругликов в преддверии премьеры фильма «Чемпион мира» вспомнил о достижениях лучших гроссмейстеров страны Анатолия Карпова и Виктора Корчного и об их историческом противостоянии.

На экраны кинотеатров фильм выйдет 30 декабря.

«Все знают про два матча: в Багио, на Филиппинах в 1978 году и в итальянском Мерано в 1981 году, но забывают их первый матч – финал турнира претендентов в 1974 году, победитель которого получал право бороться с Робертом Фишером. Получилось так, что Фишер защищать звание чемпиона мира отказался, и титул присудили Карпову», – приводит слова Кругликова «Петербургский дневник».

Эксперт добавил, что в этом году за шахматную корону борются совсем молодые люди, самым возрастным чуть больше тридцати лет.

Напомним, с 26 ноября по 15 декабря 2021 года на доске сражаются россиянин Ян Непомнящий и норвежец Магнус Карлсен.