Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар пропустит около двух месяцев после повреждения в игре чемпионата Франции против «Сент-Этьена».

Матч завершился победой столичной команды со счетом – 3:1. Неймар покинул поле на 88-й минуте встречи.

О характере травмы футболиста сообщается на официальном сайте парижского клуба. Известно, что он не сможет помочь команде в течение 6-8 недель. У него диагностировано растяжение левой лодыжки с повреждением связок.

Представители клуба добавили, что сроки восстановления Неймара могут быть пересмотрены после прохождения дополнительных обследований.

В текущем сезоне бразилец принял участие в 14 матчах в составе ПСЖ во всех турнирах, забил три мяча и отдал три голевые передачи.