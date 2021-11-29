Заслуженный тренер России Владимир Крикунов возглавит рижское «Динамо», выступающее в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

О назначении специалиста сообщается на официальном сайте латвийской команды. Известно, что сегодня, 29 ноября, прошло заседание Наблюдательного совета, где было рассмотрено выступление клуба в текущем сезоне.

Одним из пунктов для улучшения результатов признали привлечение нового тренера. Предполагается, что Крикунов прибудет в расположение команды в ближайшее время.

В качестве главного тренера он может появиться на скамейке в матче против «Северстали». Игра пройдет в среду, 1 декабря, начало запланировано на 21:30 по московскому времени.

Ранее Крикунов возглавлял ряд российских команд, в том числе московское «Динамо», «Ак Барс» и «Нефтехимик».