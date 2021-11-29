Полузащитник петербургского «Зенита» Магомед Оздоев рассказал, что считает своего бывшего одноклубника Юрия Жиркова лучшим российским игроком с начала 21 века. По его словам, он близок по уровню к мировым звездам.

Оздоев был краток в сравнении и не раскрыл точную причину своей симпатии к экс-игроку «Зенита».

«Жирков. Не из-за того, что он мой друг. Все знают, что это великий футболист. Мое мнение, это лучший футболист 21-го века с российским паспортом», – заявил Оздоев в интервью ютуб-каналу «Sports Интервью».

Футболист добавил, что он Жирков однозначно лучше Аршавина. При этом такой выбор делать сложно: лучший необязательно выигрывал все титулы. По мнению Оздоева, Жирков в будущем был бы очень крутым тренером.

Напомним, 38-летний футболист официально не объявлял о завершении карьеры.