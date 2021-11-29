Сборная России по футболу может провести дополнительный матч в случае вылета из полуфинала стыковых матчей отбора чемпионата мира-2022. В товарищеской встрече подопечные Валерия Карпина попадут на аутсайдеров пары Швеция – Чехия.

Известно, что по итогам жеребьевки стыковых матчей УЕФА разослал вместе с расписанием сообщение о рекомендации проведения дополнительных игр между проигравшими.

«РФС примет решение об активации этого пункта в ближайшее время, информация будет опубликована дополнительно», – сказано в сообщении Российского футбольного союза.

Напомним, в полуфинале Россия на домашнем поле сыграет с Польшей. В параллельной паре встретятся шведы и чехи. Первый матч пройдет 24 марта, финал состоится 29 марта.