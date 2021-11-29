Московский «Спартак» избежал поражения от «Уфы» в выездном матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Команду спас реализованный пенальти в добавленное время.

Игра на «Центральном стадионе Уфы» завершилась со счетом 1:1. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи.

Счет открыли хозяева на 70-й минуте. Гол забил защитник Алексей Никитин. Спустя семь минут вторую желтую карточку получил Николай Рассказов из «Спартака» и был вынужден покинуть поле, оставив красно-белых в меньшинстве.

На пятой добавленной минуте ко второму тайму точный удар с пенальти нанес Александр Соболев. Всего футболисты отыграли 98 минут.

После 16 матчей «Спартак» занимает 10-ю строчку в турнирной таблице РПЛ с 20 очками. «Уфа» находится на 12-м месте с 16 баллами.