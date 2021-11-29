Трехкратный призер Олимпийских игр Юлия Ефимова отказалась от участия в чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Абу-Даби в декабре. Спортсменка уже начала планировать следующий сезон.

Ефимова не попала в выездной состав команды на турнир, при этом проходила по критериям отбора на дистанциях 50 и 200 м брассом.

Ее отсутствие в списке сборной прокомментировал главный тренер Сергей Чепик.

«Это ее решение. Юля решила отказаться от участия в чемпионате мира в Абу-Даби. Я разговаривал с ее отцом, он сказал, что они будут готовиться к выступлению на длинной воде», – цитирует специалиста Матч ТВ.

Ранее Ефимова рассказывала, что в ближайшее время поделится своими планами на декабрь.